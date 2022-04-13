В моргах Днепра находится более 1500 погибших российских военных. Об этом в интервью российскому изданию «Настоящее время» заявил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

«Сейчас в моргах Днепра больше 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах», – сказал Лысенко.

Он призвал родственников военных забрать их тела из Украины.

«Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на 1 сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей», – отметил заместитель мэра.