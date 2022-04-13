Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока, заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным покажет всему миру «кузькину мать».

«Показали, еще не это покажем», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста, покажем ли мы всему миру, что значит интеграция от Бреста до Владивостока.

«Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал:

«Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать», — заявил он.