Министерство обороны США отчиталось о передаче Украине большей части оружия из запланированного пакета помощи на 800 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона, передает «Лента.ру».

По словам представителя военного ведомства, Украина в том числе получила значительное количество дронов-камикадзе Switchblade.

«Что касается беспилотных авиационных комплексов Switchblade американского производства, то значительное их количество в настоящее время находится на территории Украины для использования их силами», — рассказал чиновник. Он уточнил, что для обучения работе с беспилотниками необходимо всего один-два дня.

Представитель Пентагона в разговоре с журналистами также сообщил, что США работают над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.