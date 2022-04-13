Разведывательное управление Министерства обороны США сообщило, что Китай и Россия продолжают разработку оружия для атаки американских спутников, сообщает Bloomberg.

«У Китая есть несколько наземных лазерных систем разной мощности, чтобы мешать работе, ускорять поломки, а также повреждать спутники. В том числе, речь идет о повреждении сенсоров спутников, – заявили представители ведомства. – К середине 2020-х годов у Китая могут появиться системы большей мощности, несущие угрозу и неоптическим элементам».

При этом собственная китайская группировка спутников разведки и наблюдения непрерывно расширяется. На январь 2022 года ее численность достигала 250 аппаратов – это в два раза больше, чем в 2018 году, и на данный момент она уступает лишь американской. Эти разведывательные аппараты могут следить за обстановкой по всему миру, в том числе наблюдая за силами США и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань и Корейский полуостров.