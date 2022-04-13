Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал провалом то, как Организация Договора о коллективной безопасности отреагировала на события у Черное озеро (Гарагёль – азербайджанское название озера – ред.) в Сюникской области, а также в Гегаркуникском направлении (Басаркечарский район– ред.), куда в мае прошлого года «вторглись» азербайджанские ВС.

Выступая с трибуны парламента, Пашинян заявил, что вопреки существующим процедурам в ОДКБ, данная структура до сих пор не приняла решения о проведении мониторинга на проблемных участках. Тем самым организация оправдывает многолетние опасения армянского общества насчет того, что в самый опасный для страны момент ОДКБ займет позицию постороннего наблюдателя.

«Факт в том, что до сих пор ОДКБ даже в статусе наблюдателя никак не оценила данную ситуацию. Азербайджанские военные продолжают находиться на данном участке», — сказал он.