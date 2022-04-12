«Мы восстановим все своими силами. Я уже говорил, мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала текущего года.

«Граждане Азербайджана будут жить там в условиях комфорта и процветания. Это будет примером для всего мира. Но я обращаюсь к международным организациям. Пусть те, кто занимается правами человека, кто руководствуется принципами справедливости, хотя бы обратят внимание на Азербайджан и выйдут за рамки двойных стандартов», — сказал президент, слова которого приводит «Репорт».