Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян снял «флаг» сепаратистов Карабаха, который ранее был закреплен на трибуне парламента Армении представителями реваншистской оппозицией.

Тем временем, оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» приняли решение бойкотировать четырехдневное заседание парламента страны и отправиться в Карабах. Об этом заявил руководитель фракции «Армения», бывший министр обороны республики Сейран Оганян, который брал во время войны на себя руководство обороной Шуши, но бежал с поля боя.