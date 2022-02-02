Игорь Юшков: Болгария вовремя не построила газопровод к TAP-TANAP, а теперь обвиняет Россию

Проблема газовых поставок в Европу — одна из самых актуальных и одиозных тем в мировой политике и экономике. Ситуация достигла некого катарсиса и «точки невозврата». Ведь сейчас, как подтверждает само руководство ЕС, запасы голубого топлива в газовых хранилищах близки к нулю. При этом сама Европа никак не может определиться с тем, кто станет основным поставщиком газа на ближайшие годы.

«Недружелюбная и агрессивная Россия», по трактовке европейских экспертов, тем не менее остается основным поставщиком энергоносителей в Европу. В то время, как сама же Европа явно затянула с вопросом масштабной диверсификации газа из Азербайджана и других стран. Таким образом вопрос поставок газа превратился в целый клубок политико-экономических интриг, где с одной стороны ЕС и США обвиняет «Газпром» в угрозах по сокращению экспорта газа, а с другой — Болгария чинит препоны в поставках азербайджанского газа в Европу, вызывая множество вопросов по ситуации.

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Своим взглядом на текущие газовые споры и конфликты в мировой геоэкономической среде, на то, сколько здесь, собственно, самой экономики, а сколько политики, в беседе с Minval.az поделился аналитик российского Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

— Евросоюз ведёт переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит экспорт топлива, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Какова вероятная реакция Москвы на эти переговоры и что может толкнуть Россию на сокращение поставок газа в Европу?

— Россия не рассматривает отказ от поставок газа в Европу как ответную меру на антироссийские санкции. Наша страна более 50 лет поставляет газ в Западную Европу и никогда не связывала этот вопрос с политикой. Ни в разгар холодной войны СССР не угрожал перекрыть поставки газа капиталистическим странам, ни в 2014-2015 годах Россия не ставила условие: «Отмените санкции или мы вам отключим газ». Даже во время войны с Грузией в 2008 году Россия не прекратила поставлять туда газ. Поэтому Россия не будет отключать газ в Европу. Однако из-за санкций поставки российского газа все-таки могут либо сократиться, либо прекратиться. Но произойдет это не по российской инициативе, а как вследствие действий США и ЕС. Так, например, если Запад отключит Россию от системы SWIFT, то европейские компании столкнутся с трудностями при расчетах за поставки газа с «Газпромом».

Если оплата не поступит вовремя, «Газпром» будет вынужден остановить поставки. Или, если сам «Газпром» попадет под санкции и с ним будет запрещены любые контакты. Покупатели газа тогда побоялись бы иметь экономические отношения с подсанкционной компанией. Тут история повторится — не будет оплаты, не будет газа. Европейцы явно боятся перебоев с поставками российского газа, какими бы причинами они не были вызваны. Но США пытаются успокоить европейские страны и надоумить их на то, чтобы они также ввели жесткие санкции против России (важно выступить единым фронтом и ввести согласованные санкции, чтобы они нормально работали).

На опасения европейцев США отвечают, что не надо волноваться, и они уже договорились с другими поставщиками о замещении российского газа. Но в реальности все понимают, что российский газ даже в среднесрочной перспективе заменить в Европе невозможно. Мы экспортируем около 175 млрд. кубометров в Европу. Поэтому Москва относится к заявлениям об альтернативных поставщиках как к части информационной кампании.

— Москву уличили в желании испортить отношения между Азербайджаном и Болгарией. Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев также хочет знать, кто извлек текст конфиденциального соглашения между Болгарией и Азербайджаном о поставках газа и выложил его в Интернет. «Единственным, кому выгодно ухудшение отношений между Болгарией и Азербайджаном, является Россия», – отметил он в беседе с журналистами. Так ли это, замешана ли тут Россия и в чем суть конфликта с поставками азербайджанского газа в Болгарию, на ваш взгляд?

— Смысл скандала заключается в том, что Болгария не смогла вовремя построить газопровод в Грецию, чтобы там присоединиться к системе TAP-TANAP, по которой экспортируется азербайджанский газ в Турцию и далее через Грецию, Албанию в Италию. Соответственно Болгария по контракту с Азербайджаном не может получать весь заказанный газ: вместо 1 млрд. кубометров получает 350 млн. кубометров.

Власти Болгарии считают, что если бы не было задержки в строительстве газопровода, то сейчас поставки газа из Азербайджана были бы объемнее, конкуренция на их рынке усилилась бы и цены бы были ниже. Соответственно, и влияние кризиса было бы менее чувствительно. Но в реальности это не так, ведь условия поставки, в том числе цена, прописаны в контракте и договоре с Азербайджаном, и в соглашении с «Газпромом». Нет разницы, сколько поставщиков газа есть у Болгарии, при уже имеющихся контрактах это обстоятельство не влияет на цены.

Ну, а обвинения в адрес России выглядят абсурдно. Сама Болгария не построила вовремя газопровод, а виновата Россия. Причем, мы сами страдали из-за нерасторопности болгар. Так, вторая нитка «Турецкого потока» также была запущена с опозданием из-за того, что болгары тянули со строительством своего участка (до границы с Сербией). Болгария пытается сделать вид, что публикация условий контракта с Азербайджаном, это какая-то проблема и якобы наносит ущерб стране. Но это не так. Ущерб наносит невыполнение Болгарией условий данного контракта, а не то, что все об этом узнали.

— Сейчас ЕС практически открыто обвиняет «Газпром» в давление или, чуть ли, не в газовом шантаже Европы. Правдивы ли такие утверждения?

— Европейским политикам и еврочиновникам нужно указать на виновного в том, почему в Европе в разы выросли тарифы на электроэнергию и отопление, почему существенно подорожал сам газ для населения и промышленности. То есть избирателям нужно все это объяснить и, конечно, сделать это так, чтобы тех же политиков потом избрали на новые сроки. Конечно, они не признаются, что сами во всем виноваты: что не резервировали энергосистему, когда проводили ускоренную декарбонизацию; что запугивали энергетические компании и те не вкладывали средства в поддержание добычи на месторождениях на территории ЕС (их убеждали, что деньги надо вкладывать в ВИЭ, а не топливную энергетику).

Гораздо проще сказать, что во всем виновата Россия и «Газпром». Ведь в Европе уже много лет происходит демонизация «Газпрома», поэтому подобные обвинения в настоящее время лягут на уже подготовленную почву. «Газпром» обвиняют в том, что он сократил поставки и создал дефицит на европейском рынке, отчего и выросла цена на газ. Делает это он якобы для того, чтобы заставить Европу запустить «Северный поток-2». Но, когда Еврокомиссии или просто европейским политикам в ответ задают вопрос: «А сколько раз «Газпром» не выполнил свои контрактные обязательства по поставке топлива?», те зависают с ответом.

«Газпром», по утверждению европейцев, в одностороннем порядке самолично принял решение сократить поставки газа. Я отвечу: «Газпром» ни разу не нарушил своих обязательств. Сколько европейцы заказывают у него газа, столько он им и поставляет.

Когда сокращаются поставки по газопроводам через Украину или по линии Ямал-Европа — это значит, что на другом конце в Европе просто не покупают российский газ, а не то, что «Газпром» отказывается его продавать. С таким же успехом всех поставщиков СПГ можно обвинить в том, что они манипулировали рынком газа, когда отправляли свою продукцию в Азию, а не в Европу. Или, когда сами европейские компании реэкспортировали СПГ, чтобы подзаработать. И сейчас Еврокомиссии приходится соглашаться с тем, что «Газпром» действует корректно и возбуждать антимонопольное дело просто не на чем.

Беседовал Вадим Мансуров