Чем обусловлен дефицит педагогов-мужчин и как обезопасить образовательную среду — мнение эксперта

Вчерашний случай с буллингом в уджарской школе, в результате которого ученица 8-го класса З.Азизова пыталась покончить с собой, в очередной раз поставил под сомнение безопасность образовательной среды в азербайджанских школах и показал необходимость тщательного пересмотра задач, поставленных перед всеми участниками учебного процесса.

Вообще, надо сказать, что в последнее время в азербайджанском сегменте сети участились распространения фото и видеокадров с аморальным, жестоким поведением учащихся школ.

Безопасная школьная среда — это среда, ориентированная на потребности ученика и обеспечивающая полноту безопасности и минимизацию всех видов рисков.

Понятие «Безопасная школа» охватывает такие вопросы как: жестокость и насилие, употребление наркотиков и наркозависимость, изнасилование, сексуальная эксплуатация, закрытое пространство, атмосферное загрязнение, радиоактивное излучение, природные катаклизмы (землетрясения и пожары).

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К примеру, Детский фонд ООН (UNICEF) рассматривает жестокость в школах как глобальную проблему.

В проведенных международными организациями исследованиях показано, что большую угрозу безопасности в школах представляют насилие, кража, потребление наркотиков, алкоголя, ношение холодного или огнестрельного оружия. Даже такой фактор как размер школы влияет на безопасность, а также на успеваемость школьников. Чем больше школа, тем ниже дисциплина и успеваемость.

В связи с этим эксперт в сфере образования Кямран Асадов в беседе с Minval.az заявил, что для получения качественного образования образовательная среда должна быть полноценно защищена. Обучение должно проходить в безопасной среде. Школа, которая не может обеспечить безопасность всех участников, не в состоянии организовать правильную среду обучения.

«Социолог Роджер Баркер после исследований, проведенных в 1968 году, утверждал, что интеллект, навыки, поведение детей в большей степени зависят от среды. Безопасная школа — это то место, где все участники процесса обучения чувствуют себя психологически и социально свободными. Конечно же, в образовательных учреждениях учащиеся и педагоги периодически могут сталкиваться с биологическими, химическими и механическими угрозами. Сложно назвать одну школу опасной или безопасной. Для оценки безопасности школы необходимо провести детальное исследование. А в целом, в международных исследованиях у безопасности образовательной среды имеется несколько стандартов.

Если руководители школ хотят обеспечить безопасность среды, то должны сделать так, чтобы связь между учреждением, учащимися и их родителями была максимально близкой. В то же время директора школ должны быть открыты новшествам, то есть должны сами обучаться новому в ходе учебного процесса.

Родители должны приходить в школу не только за тем, чтобы выслушать порицания в адрес их чада. С их мнением относительно решения проблем должны считаться руководители и педагоги. В Финляндии, которая отличается своими высокими показателями в сфере образования, решения в школах выносятся с учетом мнения родителей», — сказал эксперт.

По его словам, для обеспечения безопасности в школах во многих странах реализуются различные проекты. Один из таких проектов PDE (Program Development and Evaluation) в США нацелен на уменьшение криминала в школах. Любопытно, что после двух лет реализации такого проекта в американских школах наблюдается серьезное уменьшение преступности и жестокого обращения. Похожий проект реализуется и в соседней Грузии. В Турции действует проект под названием «Безопасная школа».

Асадов отметил то, что в последнее время все мы без исключения повсеместно наблюдаем резкость и агрессивность в поведении людей. Обострились отношения между водителями и пассажирами общественного транспорта. Можно сказать, что агрессией охвачено все общество. И, к сожалению, аналогичное поведение мы наблюдаем в образовательных учреждениях.

«Агрессия возникает из нездоровых отношений в семье, а развивается в средних школах. В процессе обучения на эти нюансы нужно обращать больше внимания. Враждебное и циничное отношения между учителем и школьниками в свою очередь оказывают негативное влияние на общество. От методов воспитания учителей очень многое зависит. После того, как у подростка формируется агрессия к окружающим, это уже перестает быть проблемой только школы, постепенно растет радиус охвата. Меняют отношение общества к учителям, школе, образованию и провалы вступительных экзаменов. Репетиторство и сборы денег обнажили значительные пробелы в вопросах управления школой и создали для образования серьезные проблемы. Сегодня добиться среди старшеклассников начальных и средних школ дисциплины и создать здоровую атмосферу крайне сложно. Понятно, что весь мир страдает от этой проблемы. Однако во многих странах для борьбы с агрессией в школе разработаны специальные программы, тренируют учителей, в школах проводят психологическую работу. Для Азербайджана эта тема с каждым днем приобретает всю большую актуальность», — сказал Асадов.

Важно знать и то, что ни у одного педагога, директора нет прав злоупотреблять полномочиями, унижать ребенка, лишать его помощи или управлять школой по закону джунглей. Здесь категорически не проходит аргумент «низкая зарплата», которым некоторые учителя так объяснять безобразия в школах. Ученики не должны отвечать за «низкую зарплату» учителей.

Между тем изучая последние школьные инциденты, мы видим, что в большинстве случаев нарушителями дисциплины являются мальчики. Но времена меняются и с некоторых пор стала наблюдаться другая нездоровая тенденция — аморальное поведение девочек. Учителям с такими детьми справиться трудно, а наказать строго не позволяет наша система образования. И отправить неуправляемого ученика к психологу тоже невозможно, потому что для этого необходимо разрешение родителей, которые не дают его, потому у них прекрасный ребенок. Тогда нормальные дети превращаются в заложников проблемных. До самого выпускного педагог и одноклассники вынуждены терпеть грубость ученика. Получается, что жизнь и безопасность ученика, терроризирующего окружающих, превыше жизни и безопасности учащихся и педагога. Это неправильно и указывает на нарушение образовательной среды.

Для предотвращения жестокости и насилия в школах К.Асадов предлагает: проводить в школах опросы для изучения уровня информированности об агрессии; просвещать детей, учителей и родителей о методах борьбы с жестокостью; назначить ответственных за борьбу с жестокостью и проинформировать всех об этом; создать горячую линию в образовательных учреждениях; проводить для педагогов и других работников школы учения Stress and Аnger management; проводить тренинги по менеджменту общения и конфликта; два раза в год проводить диагностику профессионального выгорания; организовывать для учеников спектакли об эмоциях и правильном общении.

В профилактике жестокости и насилия немаловажную роль играет участие в воспитательном процессе педагогов-мужчин.

Асадов отметил, что в 4 432 школах Азербайджана насчитывается 149 602 учителя, из которых 71 % составляют женщины, а 29 -мужчины.

«Эти цифры показывают, насколько опасна сложившаяся ситуация. Острый недостаток педагогов-мужчин в школах сильно влияет на формирование отрицательного характера у школьников. Дети, начиная с детских садов и до самого вуза, формируются под воздействием педагогов-женщин, а дома — матерей, и это не может не сказаться на их характере.

В 80-ые годы соотношение мужчин и женщин в школах было примерно одинаковое (50X50), а в некоторых регионах мужчин в образовательных учреждениях в разы больше, чем женщин. После восстановления Азербайджаном независимости, Карабахской войны, экономического кризиса многие мужчины ушли из педагогики. Но даже по достижению стабильности в стране мужчины не спешили возвращаться в эту сферу, потому зарплата здесь очень низкая», — отметил эксперт.

В настоящее время в бакинских школах трудится 27 тысяч педагогов-женщин и всего 3 600 педагогов-мужчин. Причина такого соотношения все та же — низкая зарплата.

«В советское время в селах Азербайджана женщин-учителей вообще не было. Чтобы восполнить этот пробел, в республику из разных областей России направляли женщин-преподавателей. Пусть прекрасная половина не обижается, но в тех странах, где число педагогов-мужчин превышает число женщин, качество образования намного выше. В советское время для учителей действовали льготы, они были освобождены от коммунальных выплат, проезд в общественном транспорте для них был бесплатным. Ежегодно за счет государства учителя ездили отдыхать в санатории и на курорты. Сегодня у нас капитализм, но во многих капиталистических странах льготы для учителей сохранены», — сказал он.

Асадов считает, что для того, чтобы вернуть мужчин в педагогику, необходимо наделить учителя статусом госслужащего и принять другие необходимые меры. Поскольку возможности госбюджета не столько широки, на значительное увеличение зарплаты учителя рассчитывать не приходится. Поэтому надо освободить педагогов от ряда обязательных выплат, то есть коммунальных. Неплохо бы обеспечить учителей бесплатным медобследованием через каждые полгода.

Мы должны продемонстрировать свое уважение к статусу учителя. Потому что каждого гражданина страны взращивает учитель.

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Физическое и духовное развитие детей и молодежи».