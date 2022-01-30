В войсках Нахчыванского гарнизона состоялось итоговое совещание по результатам 2021 учебного года

В войсках Нахчыванского гарнизона, успешно завершивших 2021-й учебный год, в соответствии с планом подготовки к новому 2022-му учебному году были проведены сборы по различным специальностям. К сборам, на которых совершенствовались знания и навыки командного состава, теоретические и практические навыки, наряду с командирами различных квалификаций и категорий были привлечены и заместители командиров. Участники сдали зачеты по общей, специальной и физической подготовке, передает Минобороны.

В рамках мероприятий по подготовке к 2022 учебному году в соединениях и частях был проведен строевой смотр личного состава, проверены материально-учебные базы и оснащение подразделений.

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После завершения заседаний состоялось итоговое совещание по итогам 2021 учебного года. Сначала на совещании была почтена память шехидов и продемонстрирован фильм “Наша армия-наша гордость”, повествующий о строительстве армии.

Начальник Нахчыванского гарнизона генерал-полковник Керем Мустафаев, проанализировав мероприятия, проведенные в 2021 учебном году, отметил, что задачи, определенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым по принципу “строительство армии-это любовь к Родине, преданность государству и государственности”, сегодня успешно продолжаются Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Уходящий 2021 год запомнился в истории нашей страны рядом новшеств в общественно-политической, социально-экономической и культурной сферах, в том числе в деле строительства армии, мы торжественно отметили первую годовщину “Дня Победы”. Открытие президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 10 мая прошлого года в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику военного аэродромного комплекса Отдельной Общевойсковой Армии и Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона, высокая оценка созданных здесь условий и подвига военнослужащих Отдельной Общевойсковой Армии во время Отечественной войны являются памятными событиями 2021 года.

Благодаря вниманию и заботе председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова боевой потенциал, возможности войск Нахчыванского гарнизона еще более повысились, особое внимание было уделено обеспечению соединений и частей современным вооружением и техникой. Успешное продолжение мероприятий по обновлению военной инфраструктуры в уходящем 2021 году и ввод в эксплуатацию новых военных объектов, в том числе воинских частей, расположенных в условиях высокогорья, является логическим продолжением работы, проводимой в сфере военного строительства в нашей автономной республике, обороноспособность которой неуклонно растет. Среди мероприятий, осуществленных в прошлом году, важное место занимает начало деятельности Центральной военно-врачебной комиссии (врачебно-летной комиссии) Нахчыванского гарнизона и создание на медицинском факультете Нахчыванского государственного университета специальности “военный врач”.

Говоря об азербайджано-турецких дружественных связях и военном сотрудничестве, начальник Нахчыванского гарнизона, генерал-полковник Кярям Мустафаев отметил, что в июне прошлого года были проведены совместные специальные тактические учения с войсками Нахчыванского гарнизона и органами командования Вооруженных сил Турции. Наблюдая за учением, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной республики встретился с военнослужащими, успешно окончившими курс по системам беспилотных летательных аппаратов в Турецкой Республике, наблюдал за управлением практическими полетами вооруженного беспилотного летательного аппарата «Байрактар-ТБ2», ознакомился с возможностями Центра боевого управления и системы географического анализа.