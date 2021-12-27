Саакашвили намерен встретиться с Зурабишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал встречу с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили. По его словам, встреча может состояться в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении Саакашвили в Telegram.

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Саакашвили сообщил, что провел встречу с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили. Он посетил Саакашвили в камере тюремной больницы.

При этом он добавил, что по предложению Маргвелашвили проведет встречу с действующим грузинским президентом.

«Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время», — добавил он.