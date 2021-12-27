Маргвелашвили навестил Саакашвили

Четвертый президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили навестил в военном госпитале в городе Гори свое предшественника Михаила Саакашвили.

Маргвелашвили сообщил, что обсудил с заключенным геополитическую ситуацию в стране и регионе.

Экс-президент навестил Саакашвили в рамках инициированной президентом Саломе Зурабашвили совместно с оппозиционными и правящими партиями инициативы «Национальное примирение», направленной на снижение политической напряженности в стране.

Переговоры, которые местные СМИ назвали историческими, длились около трех часов.

По их итогам, Маргвелашвили в беседе с журналистами назвал Саакашвили «политическим заключенным».

Маргвелашвили заявил, что они обсудили пути снижения политической напряженности в стране и предотвращения региональных проблем, которые могут отразиться на Грузии. «Мы говорили о России, геополитике и проблемах, стоящих перед страной», — сообщил экс-президент (цитата по «Анадолу»).

Он напомнил, что у него с Саакашвили были разногласия по различным вопросам, и это хорошо известно общественности.

Экс-президент Маргвелашвили в 2015 году утвердил указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства. Реение было принято вскоре после того, как Саакашвили занял пост губернатора в Украине.