Алиев: Азербайджанский народ объединился вокруг общей идеи — освобождения Карабаха и Зангезура

Азербайджанский народ объединился вокруг общей идеи — освобождения Карабаха и Зангезура — и воплотил ее в жизнь, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я всегда говорил, что наступит день, когда наши оккупированные земли будут освобождены, мы вернемся на эти земли, и мы вернулись. Азербайджанский народ верил в меня все эти годы. Однако и бывшие вынужденные переселенцы, и общественность считали урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта сложными, учитывая бессмысленные переговоры, длившиеся год за годом. Тем не менее мой родной народ поверил моим словам. Я сказал, что однажды азербайджанский флаг будет развеваться на оккупированных территориях, в том числе в Шуше, и мы увидели этот священный день благодаря нашим шехидам. Да упокоятся души наших шехидов», — сказал Алиев в пятницу в ходе посещения азербайджанского города Шуша.

Алиев добавил, что «сегодня мы находимся в свободном Карабахе и в свободном Зангезуре».

«Сегодня мы находимся в свободном Карабахе. Сегодня мы находимся в свободном Зангезуре. Мы, владельцы этих земель, вернулись на эти земли, и отныне будем жить на этих землях вечно. Доверие азербайджанского народа к моим словам еще больше убедило меня в том, что мы этого добьемся. Наши люди объединились, объединились ради общего дела, ради одной священной идеи и добились своей цели», — подчеркнул Алиев.

Глава государства отметил, что кровь азербайджанских шехидов не осталась на земле.

«Сегодня меня огорчает лишь тот факт, что мой отец не увидел этот день. Но я знаю, что его душа спокойна. Также, как и спокойны души тысяч и десятков тысяч вынужденных переселенцев, которые жили и умерли с тоской по своей Родине и не видели эти освобожденные земли, а также души наших шехидов. Мы не оставили кровь наших мучеников на земле, мы отомстили за них и осчастливили души наших предков», — сказал Алиев.