Али Асадов утвердил порядок расчета тарифов ОМС



Утвержден порядок расчета тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Cоответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, передает АПА.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, должно произвести перерасчет тарифов на медицинские услуги, входящие в «Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию», и представить на утверждение в Кабинет министров.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.