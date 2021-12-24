Еще 50 семей шехидов и инвалидов войны обеспечены квартирами

24 декабря Министерство труда и социальной защиты населения передало еще 50 квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на прошедшем в центре DOST номер 4 мероприятии по передаче документов на квартиры подчеркнул, что в центре успешной социальной-экономической политики президента Ильхама Алиева стоят принципы обеспечения благосостояния граждан.

Министр отметил, что мудрая политика общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, его большая забота о социальной сфере с 2003 года продолжаются и развиваются на высоком уровне президентом Ильхамом Алиевым. В результате этого за прошедшие 18 лет Азербайджан достиг важных исторических успехов во всех областях. Грандиозная Победа, завоеванная в 2020 году Азербайджанской армией в Отечественной войне под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, освобождение наших земель от армянской оккупации вошли в нашу историю как славная летопись героизма. Подчеркнув, что последовательные достижения успешной политики президента Ильхама Алиева в социальной сфере обеспечили важные подвижки в социальном развитии, С.Бабаев довел до внимания социальные успехи, достигнутые Азербайджаном за прошедшие 18 лет.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и коммуникациям министерства, он отметил регулярные серьезные надбавки в социальных выплатах, в частности, за последние 3 года в рамках представленных главой государства революционных социальных пакетов эти выплаты в среднем увеличились в 2,5 раза, в расходах по социальным выплатам за последние 3 года наблюдается рост на 60 процентов, то есть 2,4 млрд манатов. Кроме того, в стране созданы многочисленные учреждения по реабилитации и оказанию социальных услуг.

Подчеркнув, что семьи шехидов и инвалиды войны окружены особой заботой главы государства, министр довел до внимания, что по поручению президента Ильхама Алиева в текущем году программа по обеспечению квартирами семей шехидов и инвалидов войны расширена в 5 раз.

В 2021-2025 годах предусмотрено предоставить семьям шехидов и инвалидам войны еще 11 тыс., в том числе, в 2021 году 3 тыс. квартир и индивидуальных домов. В этом году 2800, за прошедший период, в целом, 12 тыс. семей шехидов и инвалидов войны обеспечены квартирами и индивидуальными домами.

С.Бабаев отметил, что после окончания Отечественной войны 40 тыс. человек, включая семей шехидов, участников войны и лиц, пострадавших от армянского террора, были охвачены социальной поддержкой, им были оказаны 46 тыс. услуг поддержки. Было отмечено, что указами главы государства с начала 2021 года ежемесячная пенсия президента предназначенная для инвалидов войны и семей шехидов в очередной раз увеличилась на 50, а по некоторым направлениям – почти на 100 процентов. Кроме того, пенсия для национальных героев увеличилась с 1500 до 1800 манатов. Для лиц, удостоенных звания «Герой Отечественной войны», учреждена ежемесячная пенсия президента в размере 2000 манатов.

Граждане, обеспеченные новыми квартирами, в том числе, отец Национального героя Азербайджана Юсифа Алиева Алиюсиф Алиев, мать шехида Ниджата Набиева Афсана Абульфатова, инвалид Отечественной войны Талех Ашуров с благодарностью рассказали о внимании и заботе главы государства о семьях шехидов, инвалидах войны, других чувствительных группах, а также о мероприятиях, осуществляемых для улучшения их благосостояния, отметили, что граждане этих категорий окружены социальной поддержкой.

Они выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, обеспечение сегодня новыми квартирами, отвечающими современным требованиям.