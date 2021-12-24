Назначены два заместителя министра экономики

Сахиб Мамедов назначен заместителем министра экономики Азербайджана.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

С.Мамедов ранее занимал пост заместителя начальника Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, а также временно исполнял обязанности начальника Госслужбы.

Также произведено назначение на должность первого заместителя министра экономики Азербайджана.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, первым заместителем министра назначен Ровшан Наджаф.

Р.Наджаф родился в 1982 году в Баку. В 1997 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет международных экономических отношений, в 2001 году окончил бакалавриат, а в 2003 году — магистратуру.