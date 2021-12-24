Назначены судьи в ряд апелляционных судов

Сегодня на заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект постановления парламента «О назначении судей апелляционных судов Азербайджанской Республики».
Проект постановления был вынесен на голосование и принят в первом чтении, передает АПА.
Согласно проекту, с учетом предложений Судебно-правового совета в апелляционные суды будут назначены следующие судьи:
— в Бакинский апелляционный суд:
Гусейн Савид Вагиф оглу
Оруджзаде Айтен Панах гызы
— в Гянджинский апелляционный суд:
Гасанов Ислам Тельман оглу
Искендерова Айгюль Вульгар гызы
— в Сумгайытский апелляционный суд:
Мамедов Захид Тахир оглу
— в Шекинский апелляционный суд:
Джавадова Гюнай Исмаил гызы
— в Ширванский апелляционный суд:
Абдуллаев Илькин Гисмет оглу
Исмаилов Орхан Надир оглу.