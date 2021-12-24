Назначены судьи в ряд апелляционных судов

24 декабря, 14:22, 2021

Сегодня на заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект постановления парламента «О назначении судей апелляционных судов Азербайджанской Республики».

Проект постановления был вынесен на голосование и принят в первом чтении, передает АПА.

Согласно проекту, с учетом предложений Судебно-правового совета в апелляционные суды будут назначены следующие судьи:

— в Бакинский апелляционный суд:

Гусейн Савид Вагиф оглу
Оруджзаде Айтен Панах гызы

— в Гянджинский апелляционный суд:

Гасанов Ислам Тельман оглу
Искендерова Айгюль Вульгар гызы

— в Сумгайытский апелляционный суд:
Мамедов Захид Тахир оглу

— в Шекинский апелляционный суд:

Джавадова Гюнай Исмаил гызы

— в Ширванский апелляционный суд:

Абдуллаев Илькин Гисмет оглу
Исмаилов Орхан Надир оглу.