В субботу в Баку будет и снежно, и дождливо

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами выпадет снег, утром постепенно прекратится, днем в основном без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 6-8° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако ночью местами ожидаются дожди и снег. В отдельных местах туман. Днем западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 4-8° тепла, в горах ночью 8-13°, в высокогорье 15-18°, днем 2-7° мороза. В горных и предгорных районах есть вероятность гололеда.