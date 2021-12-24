Обеспечено интернетом 52% освобожденных территорий

Примерно 52% освобожденных от оккупации территорий обеспечено интернетом через мобильную сеть.

Об этом в своем выступлении на научно-практической конференции «Карабах: Новая панорама, открывающаяся в мир из Южного Кавказа» сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, передает АПА.

По его словам, обеспечение интернетом освобожденных территорий страны за короткий промежуток времени является еще одним свидетельством экономического потенциала Азербайджана.

«Со следующего года мы будем вкладывать довольно значительные средства и в развитие стабильной сети», — отметил министр.