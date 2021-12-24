В Сабирабаде и Кюрдамире в общественных местах задержаны больные COVID-19

Сотрудники Кюрдамирского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.
Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, им оказался житель села Атакишили Хаял Аббасов.
Выяснилось, что мужчине было прописано лечение от коронавируса в домашних условиях, однако он, грубо нарушив правила карантина, покинул место проживания.
Аналогичный случай зафиксирован и в Сабирабадском районе. Сотрудниками районного управления полиции был задержан житель села Тюркяди Шаиг Рустамов.
С соблюдением медицинских процедур, их вернули домой.
По обоим фактам ведется расследование.