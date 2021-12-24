Президент Ильхам Алиев — автор нашей Победы

24 декабря отмечает свой день рождения президент Азербайджана Ильхам Алиев — политик, который действительно изменил историю и своей страны, и всего региона. И благодаря которому все мы узнали вкус Победы.

Возможно, неписаные законы жанра требуют пересказать биографию главы государства, напомнить, что родился Ильхам Алиев в Баку, закончил здесь школу, что потом поступил в МГИМО — самый, пожалуй, престижный вуз бывшего СССР, где после окончания остался на преподавательскую работу…

Но такой пересказ затеняет главное. С именем Ильхама Алиева в Азербайджане действительно началась новая эпоха. Где «поворотной точкой» стали те слова, которых наша страна ждала почти три десятка лет: «Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы тебя возродим!»

И, возможно, правы те, кто считает, что реальный исторический масштаб той победы, которую одержал Азербайджан под руководством своего президента и верховного главнокомандующего, мы начинаем осознавать и постигать только теперь. Когда не только и не столько улеглись первые эмоции, и пьянящее чувство уступает место трезвому осмыслению происшедшего. Просто именно теперь, по прошествии времени, «раскрываются», если угодно, геополитические последствия военного триумфа Азербайджана.

Это был не просто военный успех и изменение территориального баланса. Напомним в который уже раз: многие военные эксперты просто не верили в возможность освобождения Карабаха военным путём. Они вспоминали о его горном рельефе, о простреливаемых с гор равнинах, по которым придется наступать, о сосредоточенном там оружии, превосходившем то, что вообще полагалось иметь Армении согласно договору об обычных вооруженных силах в Европе, об инженерных укреплениях, и пытались увещевать нас: конфликт не имеет военного решения. У вас не получится. Вы не сможете.

А мы смогли.

Военный успех Азербайджана не свалился с неба, не стал подарком судьбы. Он стал возможен благодаря тому, что еще раньше, за годы до победного контрнаступления, наша страна под руководством своего президента успешно решала множество других задач. Благодаря Ильхаму Алиеву в нашей стране была успешно реализована нефтяная стратегия, которая, кроме всего прочего, позволила еще и насытить военный бюджет. А значит, закупать оружие, обучать военнослужащих, проводить учения. Надо было демонстрировать по-настоящему наступательную дипломатию, где, как теперь рассказывал президент Азербайджана в своих интервью, его подталкивали к подписанию обязательств не решать конфликт военным путём. И где, добавим от себя, мы не отступили и не сломались именно благодаря главе государства, его твердости характера, выдержке и уверенности в своей стране.

Нужна была, наконец, поддержка своего народа, своих избирателей. Именно во время войны прошла самую, быть может, жесткую проверку стратегия политического диалога, предложенного именно президентом Азербайджана — в поддержку его политики, напомним, выступали и политические партии, и НПО, и религиозные организации, и общественные структуры.

Рухнули планы и надежды Еревана, будто бы новое поколение азербайджанцев, те, кто родился и вырос, не увидев Карабаха, Шушинской крепости и Худааферинского моста, не пойдут за них воевать. Очереди у военкоматов ознаменовали еще и победу азербайджанской государственной идеологии.

И все это не упало с неба. За каждой «составляющей» нашей победы — государственная политика. Которую определяет президент. Глава государства. Верховный главнокомандующий. Последняя инстанция. Тот, кто принимает окончательные и по-настоящему судьбоносные решения.

Сегодня в ведущих военных академиях мира изучают военную тактику Азербайджана — и применение дронов, и штурм города Шуша, и тактические «задумки», и многое другое. Дипломаты вникают в тонкости тех переговоров, которые вёл президент Азербайджана во время и после окончания Отечественной войны. И сегодня без труда можно восстановить хронологию событий, соотношение сил, тактические ходы и стратегические планы.

Но вот как в этих исследованиях военных и дипломатов учесть еще личность Верховного Главнокомандующего? Как подсчитать и оцифровать, как действовали на всех его спокойная уверенность, отточенные формулировки в обращениях к народу, наконец, жёсткие, на грани фола, интервью — настоящий «мастер-класс» информационной войны?

Наша страна благодаря своему Президенту и Верховному Главнокомандующему не только добилась военного успеха. Те 44 дня действительно изменили историю.

Ильхам Алиев, напомним еще раз, заставил мировое сообщество уже по-другому разговаривать с Азербайджаном — и не только потому, что вёл свою большую пресс-конференцию на четырёх языках. Теперь с нашей страной говорят на «вы». Сегодня уже не получится не только советовать Азербайджану «принять во внимание результаты войны» — закончилось время, когда политики «третьих стран» позволяли себе смотреть на нашу страну со смесью сочувствия и снисхождения. Азербайджан не просто продемонстрировал «в деле» свою армию. Мы еще и сдали тяжелейший экзамен на государственную зрелость. Азербайджан первой из стран постсоветского пространства, которые столкнулись с внешней агрессией и оккупацией своей территории, восстановил свою территориальную целостность военным путём.

И вот эта государственная зрелость проявляется уже во многих сферах. Это и «логистическая революция», реализованная в Азербайджане по инициативе и под руководством президента Ильхама Алиева — новые железные дороги, аэропорты, торговый порт на Каспии, благодаря которым Азербайджан превращается в транспортный «хаб» мирового значения. Это начавшаяся после победы работа по восстановлению освобожденных земель, беспрецедентная по своим масштабам. Где уже в рекордные сроки построен и введён в эксплуатацию Физулинский аэропорт и где иностранные инвесторы в прямом смысле выстраиваются в очередь, чтобы принять участие в реализации восстановительных проектов. Это уже привычный для нас и недостижимый для многих других независимый экспорт нефти и газа, благодаря которому наша страна превратилась в важного партнера Евросоюза в обеспечении энергетической безопасности. Это выверенная, по-настоящему сбалансированная и независимая внешняя политика. Это, наконец, глобальные инициативы и принятие Генассамблеей ООН предложенной Азербайджаном резолюции, направленной против «вакцинного национализма». Это важная инициатива межцивилизационного и межкультурного диалога — «Бакинский процесс». Это дипломатия мирового уровня, о которой многие страны постсоветского пространства не могут даже мечтать. Это высочайший политический профессионализм, ответственность и дальновидность.

А еще честность. Та черта, которой так не хватает многим современным политикам. Это и строгое соблюдение договоров и соглашений, и уважение международного права. И государственная информационная политика, после которой даже СМИ Армении цедят сквозь зубы «Ильхам Алиев был честен со своим народом».

И вот это позволяет всем нам, гражданам Азербайджана, чувствовать себя спокойно и защищенно. Такая уверенность и безопасность дорогого стоит. Особенно в современном мире.

А сегодня у президента Азербайджана личный праздник — день рождения. Юбилей, круглая дата — 60 лет.

С днем рождения, господин Президент, наш победоносный Верховный Главнокомандующий!

Нурани