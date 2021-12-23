Руководители политпартий поздравили главу государства

Лидеры действующих в Азербайджане политических партий поздравили Президента Ильхама Алиева с 60-летием.

Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», руководитель центрального офиса Таир Будагов, председатель партии «Борцы Азербайджана» Саадат Муслимов, председатель Партии народного фронта «Единый Азербайджан» Гудрат Гасангулиев, председатель Национально-демократически-познавательной партии Осман Эфенди, Председатель партии «Горгуд» Фирудин Керимов, председатель партии «За Азербайджан» Абуталыб Самедов направили президенту поздравительное письмо, пишет «Репорт».

Они поздравили президента и пожелали успехов в его дальнейших начинаниях.