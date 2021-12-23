Сегодня день рождения президента Ильхама Алиева

Сегодня день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главе государства исполняется 60 лет.

Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку. В 1977 году он окончил среднюю школу и в том же году поступил в Московский государственный институт международных отношений. Окончив МГИМО в 1982 году, он поступил в аспирантуру этого же вуза и в 1985 году защитил диссертацию, получив степень кандидата исторических наук.

В 1985-1990 годах И.Алиев преподавал в МГИМО. С 1994 года по август 2003 года, занимая пост сначала вице-президента, а затем первого вице-президента ГНКАР, Ильхам Алиев активно участвует в осуществлении нефтяной стратегии Гейдара Алиева. С 1995 по 2000 годы Ильхам Алиев избирался членом Милли Меджлиса, в 2003 году сложил с себя депутатские полномочия в связи с назначением на пост премьер-министра. В 2001-2003 годах нынешний глава государства возглавлял парламентскую делегацию Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы, с января 2003 года был избран заместителем председателя ПАСЕ и членом Бюро структуры.

15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана и с 31 октября приступил к исполнению своих обязанностей. На президентских выборах 15 октября 2008 года, 9 октября 2013 года и 11 апреля 2018 года Ильхам Алиев вновь был избран президентом Азербайджанской Республики.

Владеет азербайджанским, русским, английским, французским и турецким языками.

Ильхам Алиев женат, у него трое детей.