Министр обеспокоен качеством среднего образования

«В Азербайджане есть серьезные проблемы с качеством среднего образования. Мы всегда можем говорить о проблемах эмоционально или структурированно». Об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, хорошим показателем качества любого образования являются достижения учащихся образовательной системы в международных оценках и исследованиях.

Он отметил, что, глядя на результаты любых измеримых достижений учащихся, наблюдается положительная динамика в достижениях азербайджанских учащихся в следующие 5, 10, 15 лет: «Единственный недостающий аргумент может заключаться в том, что кто-то смотрит на эти цифры и показывает что это не так. Но позвольте привести вам пример — Азербайджан как страна в 2011-2019 годах показал наивысший результат в результатах четвероклассников TEAMS по математике, а также самую высокую динамику, показанную во время оценивания TEAMS в целом» — приводит его слова «Репорт».