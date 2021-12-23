Ильхам Алиев утвердил суммы единовременных пособий для военнослужащих с инвалидностью

Президент Ильхам Алиев подписал указ «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, инвалидность которых установлена в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или в период действительной военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики».

Cогласно указу, назначены следующие единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам внутренних дел или их преемникам, ставшим инвалидами в случаях, предусмотренных статьей 5 Закона Азербайджанской Республики «Об обязательном личном государственном страховании военнослужащих» в период службы до 2 августа 1997 года в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики:

— за инвалидность I группы – 8 800 манатов;

— за инвалидность II группы – 6 600 манатов;

— за инвалидность III группы – 4 400 манатов.