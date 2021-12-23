«Проигранная игра» французских выборов

Среди глав государств встречаются люди с самыми разными допрезидентскими биографиями: военные, дипломаты, журналисты, бизнесмены, киноактеры. Но вот вряд ли какой-либо партии даже ради курьеза пришло бы в голову выдвинуть своим кандидатом персонажа, в чьей биографии — прямое нарушение закона. Причем не «политическая» статья при тоталитарном режиме. И тем более мыслящим политикам не придёт в голову устраивать нечто подобное в разгар предвыборной кампании.

Но это мыслящим политикам. А вот у мадам Валери Пекресс, кандидата в президенты Франции от Республиканской партии, на этот счет свои представления. Эта дама в рамках своей предвыборной кампании решила посетить Армению. А оттуда, не спросив позволены у властей Азербайджана, отправилась…в Ханкенди. И теперь Интернет заполнен фотографиями, как мадам Пекресс возлагает цветочки на могилы погибших солдат в Ханкенди и встречается с представителями верхушки сепаратистов.

Здесь, конечно, более чем серьезные вопросы к российским миротворцам, которые должны осуществлять контроль при въезде в Лачинский коридор: как мадам Пекресс вообще «просочилась» через их посты? Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана и известный политолог, отмечает в своем FB: «Как ей удалось пройти через контрольные посты российского миротворческого контингента, предстоит выяснить. Полагаю, что Баку сделает официальный запрос командованию РМК и потребует не просто разъяснений, но и адекватных действий. Не исключено, что в Ереване могли снабдить мадам Пекресс армянским идентификационными документами и ввести в заблуждение стоящих на посту российских военных. Но подкуп и сговор тоже возможен. При всех случаях замять вопрос не удастся».

Но главные вопросы все же к самой мадам Пекресс.

Можно, конечно, поверить, что эта дамочка просто не заметила свастики, высеченной на одной из могильных плит военного кладбища в Ханкенди, и совсем не поинтересовалась ни культом Гарегина Нжде, ни связями армянской верхушки с неонацистами. Но она уж точно не могла не понимать, что по-воровски пробирается на чужую территорию.

А вот тут нужны подробности. Нельзя не заметить, что Армения превращается в излюбленное поле французской предвыборной кампании. И что кандидаты в президенты Франции зачастили в Ереван с понятной целью — заручиться голосами местных армян. Пусть и с некоторой натяжкой, это еще можно посчитать внутренними делами Франции или Армении. Но вот такая поездка мадам Пекресс в Ханкенди, которая юридически ничем не отличается от переползания чужой границы на брюхе — это, во-первых, заведомая политическая авантюра. А во-вторых, гарантированный политический скандал.

Вряд ли имеет смысл напоминать, что после подобной выходки мадам Валери Пекресс будет внесена в Азербайджане в список нежелательных персон. И вот как, интересно, мадам Пекресс будет выстраивать отношения с Азербайджаном, если ей все же удастся победить на выборах? И как будет объясняться за свои предвыборные художества, к примеру, с Total, у которой на азербайджанском направлении очень большие планы? А роль во французской экономике такая, что на фоне падения цен на нефть и, соответственно, налогов, которые платила Total, Париж объявлял в экономике чрезвычайное положение — притом что Франция как государство к экспортерам нефти не относится? А что ей при случае скажут представители французской аэрокосмической индустрии?

Более того, под ударом окажутся не только двусторонние отношения Франции с Азербайджаном, но и сопредседательство Франции в Минской группе ОБСЕ. Эта группа уже далеко не «переговорный монополист» в Карабахе, но вот «громкий вылет» из нее — это по-прежнему колоссальные имиджевые потери. Особенно болезненные на фоне неудач французской внешней политики последнего времени на многих направлениях. Более того, в этом случае вряд ли можно будет говорить о продолжении посреднической миссии ОБСЕ вообще.

Наконец, есть и еще одна сторона вопроса. Голосами армян на предстоящих выборах пытался заручиться и действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, который и накануне, и во время, и после 44-дневной войны сделал целую серию по меньшей мере странных заявлений. Но, несмотря на открытую поддержку Армении, он все же не ушел в окончательный отрыв от реальности и не переступил «красную черту». В Париже по крайней мере не стали тогда открыто нарушать международное право и сложившиеся в мире нормы поведения.

Но как тогда понимать деятельность мадам Пекресс? Она действительно не понимает, что подобные выходки бьют прежде всего по интересам самой Франции, которая оказывается перед реальной перспективой окончательной потери своих позиций в Азербайджане, да и на всем Южном Кавказе? Включая, кстати говоря, и Армению, где Париж рискует попасть в ловушку «завышенных ожиданий» местной политизированной публики и столкнуться с волной обид?

Может быть, конечно, что сегодня мадам Пекресс просто увлеклась решением сугубо предвыборных задач и пребывает в уверенности, что главное — выиграть выборы, а об остальном можно подумать завтра.

Только вот в реальной политике далеко не все можно «затереть», «исправить» и «замести под ковер», даже если это ковер Елисейского дворца.

Нурани