Расходы на ЖКХ в Азербайджане составят 267 млн. манатов



В следующем году из госбюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в Азербайджане будет выделено 266,8 млн. манатов.

Это отражено в законе «О государственном бюджете на 2022 год», утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым, сообщает «Репорт» .

Согласно документу, расходы на жилищно-коммунальные услуги на 1,8% больше, чем в первоначальном варианте.

Из выделенных средств 49 млн манатов будут направлены на жилье, 113 млн манатов — на коммунальные услуги, 15 млн манатов — на водное хозяйство, 90 млн манатов — на другие услуги, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.