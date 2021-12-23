Расима Гулиева приговорили к трем годам тюрьмы

Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева.

Сегодня на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева Р.Гулиев выступил с последним словом. Он сказал, что не согласен с обвинениями и просил суд оправдать его, передает АПА.

Прокурор зачитал обвинительный акт, согласно которому обвиняемый злоупотребил служебными полномочиями при исполнении служебных обязанностей для получения незаконной выгоды для себя и для третьих лиц, нанеся значительный ущерб законным интересам государства.

С учетом этого, против Р.Гулиева выдвинуто обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) УК Азербайджана.

Затем было предоставлено слово Р.Гулиеву.

В своих показаниях он отметил, что не признает себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, назвал выводы следствия необоснованными.

Очередной процесс назначен на 30 августа.