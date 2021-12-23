В Баку ожидается сильный снегопад

23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами выпадет снег.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, вероятен интенсивный снегопад.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла, в Баку ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах – снег, туман. Местами интенсивный снег. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 3-7° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорьях – 15-20° мороза, днем 2-7° мороза.

В горных и предгорных районах вероятен гололед на дорогах.