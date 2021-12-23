Джейхун Байрамов анонсировал открытие посольства Боснии и Герцеговины в Азербайджане

В ближайшее время в Азербайджане откроется посольство Боснии и Герцеговины.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, сообщает Trend.

По его словам, в ходе встречи с находящейся в Азербайджане с официальным визитом главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисеры Турковичбыли обсуждены практические вопросы открытия посольств двух стран.

Также обсуждены практические шаги по развитию двусторонних отношений в туристической, гуманитарной, образовательных сферах в период после пандемии, вопросы экономического сотрудничества и их активизации , в частности в энергетической сфере.