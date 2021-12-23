Возобновляется авиарейс Манама-Баку

С 6 января 2022 года национальный авиаперевозчик Королевства Бахрейн компания «Gulf Air» возобновляет прямые авиарейсы из столицы страны Манамы в Баку.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю, сообщает АПА.

Исполнительный директор «Gulf Air» Валид аль-Алеви отметил, что авиакомпания осуществляет прямые авиарейсы между Бахрейном и Азербайджаном с 2018 года, и этот авиарейс был одним из самых популярных направлений в сети «Gulf Air».

Отметим, в настоящее время из-за пандемии COVID-19 «Gulf Air» осуществляет чуть более 80% рейсов, выполнявшихся до начала пандемии.