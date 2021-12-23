Уголовное дело Аждара Джабиева направлено в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Аждара Джабиева (Аждар Ол), обвиняемого во взяточничестве.

Материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям, дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева. Время проведения подготовительного заседания суда станет известно в ближайшие дни, сообщает АПА.

Аждар Джабиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Сабаильским районным судом по представлению следственного органа в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим также, что Аждар Джабиев (Ол) был руководителем аппарата министерства, а также занимался писательской деятельностью.

Аждар Ол в период работал руководителем аппарата министерства в период, когда ведомством руководил Салим Муслимов.