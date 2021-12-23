В поселке Новханы нетрезвый офицер таможни совершил ДТП, есть пострадавший

Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Новханы-Бинагади.

Авария произошла в поселке Новханы, передает АПА.

Велиев Самир Бахрам оглу 1986 года рождения, выехал на встречную полосу на автомобиле марки «KIA Optima» и, совершая обгон, врезался в автомобиль марки «KIA Rio».

Удар был настолько сильным, что автомобиль, управляемый С.Велиевым, врезался также в придорожный знак, а затем в фонарный столб.

В результате аварии госпитализирована пассажирка автомобиля “Киа Рио” Гасымова Нурана Мубариз гызы 1994 года рождения.

Как сообщили в Абшеронском районном управлении полиции, С.Велиев управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отметим, что С.Велиев — лейтенант Государственного таможенного комитета, проходил службу в Международном аэропорту.