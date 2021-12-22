Красная икра очень полезна беременным

Красная икра очень полезна для женщин, в особенности беременным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Екатерина Орлова.

«Для женского организма икра — настоящая косметическая кладовая. Витамины A, E и D благотворно влияют на состояние кожи, кальций укрепляет волосы и ногти, а фолиевая кислота особенно полезна беременным, поскольку обеспечивает здоровый рост наследнику», — уточнила она.

По словам Орловой, красная икра способствует снижению холестерина — благодаря содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Это помогает работе сердечно-сосудистой системы, нормализуя давление.

«Недаром икру называют «красным золотом». Её химический состав вряд ли можно отыскать в каком-либо другом продукте. Жирные кислоты, включая омега-3, витамины A, E, D, С, натрий, кальций, йод, железо, цинк, сера, фолиевая кислота не просто полезны — жизненно необходимы организму», — добавила врач.

Продукт полезен и мужчинам, подчеркнула Орлова. Содержащийся в нём витамин A помогает работе головного мозга и зрения, также нормализует работу нервной системы. Витамин D укрепляет кости, магний снимает напряжение мышц, йод способствует улучшению работы щитовидной железы. Также в икре содержатся селен и витамин E, предотвращающий возникновение новообразований.