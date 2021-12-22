Экс-чиновников МИД наказали условно

Завершено судебное следствие по уголовному делу бывшего начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления Салима Ализаде.

Сегодня на процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева С.Ализаде было предоставлено последнее слово, сообщает АПА.

На заседании был зачитан приговор, согласно которому Фархад Моллазаде и Салим Ализаде приговорены к 6 годам. Однако в их отношении была применена статья 70 (условный арест) Уголовного кодекса и назначено условное наказание с испытательным сроком 2 года.

Также в приговоре отмечается, что неоплаченная часть материального ущерба в размере 167 тысяч манатов должна быть удержана у Салима Ализаде и выплачена Министерству иностранных дел.

Обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении их Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Через некоторое время суд отпустил их под домашний арест.