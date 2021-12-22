Утверждена штатная численность военнослужащих и гражданского персонала Госагентства по охране стратегических объектов

Президент Ильхам Алиев подписал Указ Об утверждении Положения о Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, структуры агентства, штатной численности военнослужащих и гражданского персонала, списка должностей высшего офицерского состава, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, утверждены «Положение о Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики» и «Структура Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики».