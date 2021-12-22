Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Акифа Човдарова

Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного Министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова.
На процессе под председательством судьи Азиза Сеидова было принято решение направить дело в Бакинский апелляционный суд для повторного рассмотрения, сообщает Report.
А.Човдаров обратился в Верховный суд для получения оправдания и возврата конфискованного имущества.
А.Човдаров был арестован в 2015 году и приговорен Бакинским военным судом к 12 годам лишения свободы.
Указом президента Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц» 6 апреля он был помилован.