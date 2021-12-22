Верховный суд частично удовлетворил жалобу Акифа Човдарова

Сегодня в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба бывшего начальника Главного управления безопасности в сферах энергетики и транспорта упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Акифа Човдарова.

На процессе было принято решение, согласно которому кассационная жалоба частично удовлетворена и дело отправлено на повторное рассмотрение в Бакинский апелляционный суд, передает АПА.

А.Човдаров просил Верховный суд оправдать его и вернуть ему конфискованное имущество.