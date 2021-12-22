МЧС обратилось к населению в связи с резким похолоданием

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью и резким похолоданием.

МЧС призывает граждан:

— не использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом нагревательные приборы

— не перегружать электрическую сеть

— не оставлять без присмотра нагревательные приборы, не доверять их детям

— не хранить легковоспламеняющиеся материалы и легковоспламеняющиеся жидкости непосредственно возле отопительных приборов

— использовать устройства в соответствии с инструкциями (рекомендациями) завода-производителя

— доверять монтаж электрической и газовой сети только профессионалам и использовать для этой цели качественную продукцию

— регулярно проверять у специалистов исправность отопительных приборов и дымовых труб

— при появлении запаха газа в квартире воздержаться от включения света, открывать двери и окна, перекрыть доступ газа в квартиру и вызвать специалиста.