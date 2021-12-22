МЧС обратилось к населению в связи с резким похолоданием

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью и резким похолоданием.
МЧС призывает граждан:
— не использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом нагревательные приборы
— не перегружать электрическую сеть
— не оставлять без присмотра нагревательные приборы, не доверять их детям
— не хранить легковоспламеняющиеся материалы и легковоспламеняющиеся жидкости непосредственно возле отопительных приборов
— использовать устройства в соответствии с инструкциями (рекомендациями) завода-производителя
— доверять монтаж электрической и газовой сети только профессионалам и использовать для этой цели качественную продукцию
— регулярно проверять у специалистов исправность отопительных приборов и дымовых труб
— при появлении запаха газа в квартире воздержаться от включения света, открывать двери и окна, перекрыть доступ газа в квартиру и вызвать специалиста.