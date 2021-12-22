Руководящий сотрудник Бакметрополитена скончался по дороге на работу

Начальник группы строительства и капремонта железнодорожных путей Строительного департамента ЗАО «Бакинский метрополитен» Бабахан Бахышов, 1959 года рождения, скончался утром 22 декабря по дороге на работу, сообщили в ЗАО.

«Бахышов скончался в результате сердечного приступа. Он возглавлял это направление в ЗАО с 2017 года, являлся профессиональным специалистом и руководителем», — сказали в Бакметрополитене.

Отметим, что сегодня утром на станции метро «Элмляр Академиясы» скончался электромеханик участка по водоснабжению электромеханической службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Эльдар Сулейманов, 1965 года рождения.