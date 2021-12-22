В Госагентстве заявили, что бакинские дороги готовы к зиме



Дороги Баку готовы к зиме. В связи с зимним сезоном приведена в готовность дорожная техника, заготовлены запасы пески и соли, работники соответствующих служб обеспечены теплой одеждой.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

«При необходимости будут закуплены партии технической соли. Помимо главных улиц Баку, госагентство контролирует улицы пригородов, поселковые дороги. В случае появления проблем они будут решены», — отметил Наджафли.

Он напомнил, что 21 декабря, в 19:59, в Азербайджане наступила астрономическая зима.