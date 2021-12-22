В Баку в известном ресторане произошел пожар, пострадали 3 человека (обновлено)

При пожаре в ресторане в Баку угарным газом отравились трое человек.

Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«В Бинагадинском районе Баку в дымоходе пятиэтажного здания ресторана произошло возгорание, огонь перебросился на двигатель в системе вентиляции, установленный на крыше. Во время инцидента угарным газом отравились трое человек. Было предотвращено распространение огня на всё здание. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны», — говорится в сообщении МЧС.

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В результате вмешательства сотрудников пожарной охраны в кратчайшие сроки пожар был потушен. По предварительной информации, огонь начался в вентиляционной системе здания.

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В Баку горит ресторан.

На территории Бинагадинского района начался пожар в ресторане «Qoç ət», передает АПА.

На место происшествия привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Службы спасения особого риска и пожарная техника.

В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.