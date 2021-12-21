Эльчин Азизов стал обладателем награды СНГ «Звезды Содружества»

Народному артисту Азербайджана, солисту московского «Большого театра» оперному певцу Эльчину Азизову представлена главная награда Содружества Независимых Государств за достижения в гуманитарной сфере – «Звезды Содружества»,.

Церемония вручения премии, учрежденной Фондом Межгосударственного гуманитарного сотрудничества СНГ, состоялась в Большом зале Дома Пашкова в Москве, сообщает АПА.

В церемонии приняли участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) Анатолий Иксанов.