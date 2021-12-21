Генпрокуратура предупредила пользователей соцсетей и сотрудников СМИ

Оштрафованы медиа-субъекты и пользователи социальных сетей.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, 16 и 17 декабря 2021 года Абушов Замиг Гидаят оглу, Махмудов Ильгар Мехман оглу, Ибрагимов Мехти Назим оглу, Сафарсой Рза Али оглу были приглашены в Генеральную прокуратуру в связи с постоянным распространением ради сенсации в соцсетях различной информации предвзятого характера, не основанной на конкретных фактах.

Им были сделаны предупреждения и доведено до сведения, что в будущем за такие действия в их отношении будут приняты более строгие меры.

Представитель СМИ Мамедов Сахават Магсуд оглу разместил в личном аккаунте в соцсетях информацию о деятельности военных структур страны, публикация которой запрещена законом, за что решением суда Хатаинского района Баку был оштрафован на 500 манатов.

Также за пропаганду, оправдание суицида как способа решения проблем, объяснение способов его совершения, в административном порядке, на основании решения суда на сумму 1500 манатов оштрафованы сайты «olke.az», «manevr.az» и другие информационные ресурсы.

Кроме того, за распространение запрещенной информации о самоубийстве директору средней школы села Юхары Зейхур Гусарского района Хикмету Джанмирза оглу Агаджанову сделано предупреждение.