Умайра Тагиева пообещала снег в Баку

Последнее время все чаще синоптики-метеорологи становятся свидетелями редких, а порой не наблюдавшихся ранее конфигураций и сочетаний воздушных масс над конкретным регионом.

Как передает АПА, об этом сказала руководитель национальной гидрометслужбы МЭПР Умайра Тагиева.

«Такое сочетание над страной ожидается и 23-24 декабря. В чем необычность данного процесса? Как правило, зимой холодные воздушные массы проникают на нашу территорию с северо-запада, с севера, или северо-востока, то есть, с районов Скандинавии или Новой Земли, способствуя значительному похолоданию и выпадению снега» , — сказала У.Тагиева.

По ее словам, на этот раз гребень аномально-холодного антициклона с районов восточной Сибири, где температура до 17-ти градусов ниже нормы, нарушая обычный поток воздушных масс и двигаясь как бы в обратном направлении с востока на запад, 23-24 декабря достигнет нашего региона.

У синоптиков хорошая новость для городских жителей, кто зимой с нетерпением ждет снега.

«Так, 23-24 декабря на Абшеронском полуострове прогнозируется мокрый снег, местами снег. Правда, формирование устойчивого снежного покрова не ожидается, потому что, несмотря на понижение температурного режима на 8-10 градусов, в столице температура воздуха составит около 3 градусов тепла.

Жителей горных и предгорных районов ожидает интенсивный, местами сильный снег с образованием снежного покрова, на дорогах нужно быть осторожными, так как ожидается гололед», — отметила У.Тагиева.