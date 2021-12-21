Прокурор попросил для Ата Абдуллаева 9 лет тюрьмы

Состоялся судебный процесс по уголовному делу блогера Ата Абдуллаева.

На процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова в Бакинском суде по тяжким преступлениям обвиняемый выступил с показаниями, сообщает АПА.

А.Абдуллаев заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, никому не угрожал и не требовал денег.

После показаний Абдуллаева на заседании были изучены документы. Гособвинитель попросил для Ата Абдуллаева 9 лет тюрьмы.

Адвокат А.Абдуллаева попросил время для выступления защиты.

Процесс будет продолжен выступлением адвоката 28 декабря.

Отметим, А.Абдуллаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в марте этого года по обвинению в вымогательстве. A.Абдуллаеву предъявлено обвинение по статье 182.2.2 (вымогательство) Уголовного кодекса, Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения ареста.