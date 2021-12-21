Недавно созданная следственная группа приступила к следствию по «Тертерскому делу».

Как передает АПА, в Генеральную прокуратуру уже вызваны лица, признанные следственной группой потерпевшими по «Тертерскому“делу», и военнослужащие, которые, как заявляется, подвергались пыткам.

Потерпевшие по «Тертерскому делу» дают повторные показания.

Отметим, несколько дней назад пресс-службы Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности опубликовали совместную информацию по «Тертерскому делу».

«В связи с противоправными действиями некоторых военнослужащих воинских частей минобороны, расположенных в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах, совершенными в мае — июне 2017 года, которые заключались в допросе лиц, подозреваемых ими в совершении незаконных действий, применении физического и психологического насилия, пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство отношения, приведшего к смерти и другим тяжелым последствиям, в Военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. Предварительное следствие по пяти уголовным делам в отношении 19 обвиняемых было завершено и направлено на рассмотрение в суды, которые приговорили этих лиц к различным наказаниям», — говорится в совместном сообщении.

В сообщении отмечается, что с учетом многочисленных обращений потерпевших, их юридических наследников и других лиц, а также в связи с судебными решениями соответствующим распоряжением генерального прокурора Азербайджана была создана рабочая группа. Для объективного расследования указанных уголовных дел, принятия необходимых мер с целью восстановления нарушенных прав потерпевших 16 декабря 2021 года в Генеральной прокуратуре было принято решение об обновлении исполнения указанных уголовных дел.

Уголовные дела были приняты в производство Генеральной прокуратурой. Предварительное следствие взято под особый контроль генеральным прокурором Азербайджана. Созданы следственные группы в составе опытных и профессиональных сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности. Процессуальное руководство предварительным расследованием поручено первому заместителю генерального прокурора. В настоящее время проводятся комплексные мероприятия на основании соответствующих оперативно — следственных планов, и общественность страны будет проинформирована о ходе следствия, говорится в совместном сообщении.