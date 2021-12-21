На улицах Баку появятся электробусы

За минувшие 6 лет 34% автобусного парка Баку были заменены на экологически чистые автобусы, работающие на КПГ.

Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

По информации агентства, к концу 2022 года планируется довести эту цифру до 75% и ввести в эксплуатацию электробусы.

По сравнению с автобусами, работающими на дизельном топливе, автобусы на КПГ выбрасывают на 30% меньше углекислого газа и на 32% меньше диоксида азота.

В 2019 году в сравнении с 2015 годом объем выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в атмосферный воздух снизился на 3,3% (32,5 тонны), а на душу населения — на 5,8% или 5,9 кг.

«Пользование велосипедами, здоровым, экологически чистым транспортным средством, сегодня является наиболее успешным альтернативным средством передвижения, которое может способствовать изменению климата. Агентство также проводит работу по организации велосипедных дорожек и полос движения с целью популяризации велосипеда как транспортного средства», — говорится в сообщении.