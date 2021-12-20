В Масаллинском районе у мужчины изъяли охотничье ружье

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как говорится в сообщении Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Масаллинского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель Гызылагадж Р.Алиев. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки «İJ».

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

По факту в Масаллинском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.