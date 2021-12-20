В Баку отметили юбилей ашуга Алескера

Сегодня в Азербайджанской Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева при поддержке Министерства культуры и Союза ашугов состоялось мероприятие, посвященное 200-летнему юбилею ашуга Алескера.

Выступивший на мероприятии министр культуры Анар Керимов поздравил всех с юбилеем, пишет АПА.

Министр отметил, что ашуг Алескер является личностью, играющей исключительную роль в ашугском искусстве Азербайджана.

По его словам, в связи с юбилеем в этом году министерством проведен ряд мероприятий, планируется проведение других мероприятий.

Согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым, в Баку планируется воздвигнуть памятник ашугу.

A.Керимов добавил, что в ближайшее время состоится презентация фильма, посвященного юбилею ашуга Алескера.

Затем выступил председатель Союза ашугов, заслуженный деятель науки Магеррам Гасымов. Он отметил, что юбилей ашуга Алескера — не обычный день. По его словам, этот юбилей — праздник для ашугов: «Сегодня здесь любители ашуга Алескера. Его слово, искусство являются национально-духовным «паспортом» ашугского искусства Азербайджана. Ашуг Алескер — носитель азербайджанского духа, гордо передающий сокровище в будущее. Он представляет искусство ашуга, как философа. Каждая строка его стихов является уставом ашугского искусства. Ашуг Алескер играет важную роль в сохранении национально-духовной сущности Азербайджана».

В художественной части мероприятия ашуги представили жемчужины из сокровищницы ашуга Алескера.